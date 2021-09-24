Нацбанк выдал двум банкам кредиты рефинансирования на 128 миллионов
Национальный банк по итогам проведенного 24 сентября тендера по поддержке ликвидности предоставил двум банкам кредиты рефинансирования на общую сумму 128 млн грн сроком до 84 дней под 9,5% годовых.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Согласно статистике центробанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 65 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 74,411 млрд грн. Три тендера в 2020 году, а также тендеры, запланированные на 12 марта, 7 мая, 23 июля, 20 и 27 августа 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.
Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,062 млрд грн и три аукциона на срок от года до трех лет на сумму 9,783 млрд грн.
Как сообщалось, 9 сентября правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции, которая превысила отметку 10% в годовом выражении.
Нацбанк также подтвердил планы по сворачиванию антикризисных мер, в том числе долгосрочного рефинансирования, с 1 октября.
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