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Шмыгаль поручил пересмотреть условия программы льготных кредитов для бизнеса

Шмыгаль поручил пересмотреть условия программы льготных кредитов для бизнеса

Кабинет министров поддерживает внесение изменений в условия программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" с целью повышения ее эффективности.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе совещания с представителями банковского сектора, передает пресс-служба правительства.

В частности, премьер-министр подчеркнул важность усиления инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и поручил Министерству финансов совместно с руководителями областей проработать механизмы ее совершенствования.

"Наша задача – чтобы программой доступных кредитов активнее пользовались предприниматели, которые создают рабочие места и стимулируют развитие экономики", – отметил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил эффективность президентской программы удешевления стоимости ипотечных кредитов "Доступная ипотека 7%".

"На сегодняшний день ипотечные кредиты выдают уже 17 банков. Подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн грн. Программа работает, и мы должны развивать ее дальше – не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах – чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье", – подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, ранее группа банков во главе с "Райффайзен Банком" предложила свернуть или переформатировать запущенную по инициативе президента Владимира Зеленского программу "Доступные кредиты 5-7-9%", поскольку она не выполняет заявленных целей: вместо развития бизнеса за счет госбюджета дотируются кредиты для прибыльного агробизнеса.

В свою очередь государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также Министерства финансов и экономики выступили против сворачивания программы, хотя даже оператор программы признал целесообразность ее пересмотра.

По данным Минфина, с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 23 326 кредитов на общую сумму 62,34 млрд грн. Из них 21,24 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 33,61 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов и только 7,49 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели. 

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Джерело:  Кабмин
іпотека (352) кредит (3280) Шмигаль Денис (1485)


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як такого можно не послухатись, він же сказав
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26.09.2021 17:46 Відповісти

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