Нацкомиссия начала публиковать индикативные цены на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начала публикацию индикатива цены на электроэнергию по результатам оперативного мониторинга функционирования рынка.

Как сообщили в пресс-службе НКРЭКУ, ценовые индикативы рассчитаны для каждой из торговых зон – как "Объединенной энергосистемы" (ОЭС), так и "Бурштынского острова" (БуОс) – в соответствии с периодом поставок и позволят участникам ринка использовать в качестве ориентира средневзвешенные и среднеарифметические цены на рынке двусторонних договоров (РДД) и рынке "на сутки вперед" (РСВ), а также средневзвешенный и среднеарифметический индекс цены двух сегментов рынка – РДД и РСВ, передает Интерфакс-Украина.

В НКРЭКУ подчеркнули, что Верховная Рада законом №1639-IX от 14 июля 2021 года обязала производителей всех форм собственности, кроме производителей по "зеленому" тарифу и получившим господдержку в результате аукциона, с 1 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года продавать электроэнергию по двусторонним договорам исключительно по итогам электронных аукционов.

По данным комиссии, в 2021 году на РСВ было реализовано 11%, на внутрисуточном рынке – 2 %, а по ДД – 87% от общего объема продажи электроэнергии на рынке.

Таким образом, РДД является основным сегментом рынка электроэнергии, резюмировали в НКРЭКУ.

Как следует из отчета по индикативам, размещенном на сайте регулятора, для расчетов используются данные по торгам на Украинской энергетической бирже (УЭБ) и на площадке "Оператора рынка", передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, в частности, индекс средневзвешенной цены ДД по продаже э/э базовой нагрузки на УЭБ в ОЭС с января по декабрь 2021 года вырос на 50,3% – с 1,182 тыс. грн/МВт-ч в декабре до 1,777 тыс.грн/МВт- ч на декабрь (особенно рост начался в августе после повышения прайс-кепов на рынке). Самым высоким этот индекс рассчитан на октябрь – 1,867 грн/МВт-ч.

Вместе с тем в "БуОс" рост индекса несущественный – с 1,592 тыс.грн/МВт-ч в январе до 1,612 тыс.грн/МВт-ч в сентябре.

Кроме того, регулятор расширил публикацию показателей мониторинга функционирования рынка электроэнергии и его сегментов, уровня и эффективности открытия рынка, прозрачности и конкуренции на нем. Такие меры, отмечает комиссия, предприняты НКРЭКУ, в частности, на выполнение июльского решения СНБО о противодействии угрозам на электроэнергетическом рынке,

Согласно ее сообщению, оперативный мониторинг проводится путем отслеживания тенденций и изменений на рынке, оценки его состояния и эффективности функционирования в целом и особенностей деятельности его участников. В том числе, в сотрудничестве с УЭБ НКРЭКУ проводит мониторинг торговли э/э по ДД – объемов торговли на электронных аукционах и цены по результатам торгов, говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор начинает публикацию информации по показателям ликвидности рынка, в частности, показателей концентрации, оборота, конкуренции и плотности.

Как сообщалось, УЭБ 10 сентября впервые опубликовала месячный индекс цены электроэнергии базовой нагрузки на основе рынка двухсторонних договоров (РДД), который составил на сентябрь 1737,9 грн/МВт-ч (без НДС).

На бирже объяснили: для стабилизации цен на рынке электрической энергии Украины, которые были вызваны высокой ценовой волатильностью рынка "на сутки вперед" (РСВ), были приняты меры с целью ухода от ценообразования с привязкой к РСВ.