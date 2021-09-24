Первый поставщик газа в Германии прекратил обслуживание клиентов из-за роста цен

Немецкая Deutsche Energiepool, занимающаяся газоснабжением промышленных предприятий и муниципальных коммунальных служб, прекратила поставки газа клиентам из-за скачка цен на него.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

"В последние месяцы закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, цены на новые закупки выросли вчетверо", - говорится на сайте предприятия.

СМИ сообщают, что это первая компания, отреагировавшая таким образом на рост цен на рынке. Неизвестно, сколько клиентов пострадали. Сообщается также, что выполнять поставки вместо Deutsche Energiepool клиентам предприятия будет компания Eon.

Ранее сообщалось, что, согласно данным немецких онлайн-порталов сравнения цен, стоимость газа для бытовых потребителей в Германии выросла до рекордных показателей.