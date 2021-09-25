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Цены на нефть превысили трехлетний максимум

Цены на нефть превысили трехлетний максимум

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:15 по киевскому времени составила $78,1 за баррель. Цена Brent не поднималась выше $78 за баррель с октября 2018 года.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на максимальном за 10 недель уровне $74,14 за баррель, что на $0,84 (1,15%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов, передает Интерфакс.

Поддержку рынку на этой неделе оказали, в частности, данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе до минимального уровня с 2018 года.

"В краткосрочной перспективе уровни запасов как в США, так и по всему миру будут поддерживать цены на нефть, поскольку их быстрое сокращение продолжится", – отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрезер.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованным в пятницу, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 421 установки. В настоящее время число действующих установок на 238 больше, чем годом ранее.

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Джерело:  Интерфакс
нафта (4778) ціни (3442) Brent (1504)


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Нічо...скоро Евергранде все приспустить...
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26.09.2021 13:05 Відповісти

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