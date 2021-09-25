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Экспорт зерна этого года может принести Украине $6 миллиардов, – Лещенко

Экспорт зерна этого года может принести Украине $6 миллиардов, – Лещенко

Украинские аграрии собрали на 3 млн тонн продовольственного зерна больше, чем годом ранее.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в комментарии Экономической правде, передает пресс-служба Минагрополитики.

Он отметил, что в этом году в Украине собрано 60% продовольственной пшеницы (19,8 млн тонн), и 40% растительных остатков – фуража – 13,2 млн тонн. По словам Лещенко, 60% и 40% является традиционным распределением для нашей страны. Всего было собрано 33 млн тонн.

"Теперь по распределению на внутреннее потребление и экспорт. Математика проста: ежегодно украинцам нужно 5 млн тонн качественной пшеницы, другую часть мы можем экспортировать. Из общего числа – это 14,8 млн. Также мы планируем отправить за границу 9,6 млн тонн фуража. Следовательно, общее количество экспорта может достичь 24,4 млн тонн зерна. В финансовом эквиваленте это принесет стране $6 млрд выручки", – пояснил глава Минагрополитики.

Он добавил, что фуражное зерно в продовольствии не используется и предназначено только для вскармливания скота.

А министерстве напомнили, что урожай этого года для Украины был рекордным за всю историю. Количество ранних зерновых было собрано 46 млн тонн. Также впервые взята планку по сбору пшеницы в 33 млн тонн. Это на 26% больше, чем в прошлом году, и даже больше прогноза, который закладывало Минагрополитики.

Среди лидеров урожайности – Хмельницкая, Черкасская и Винницкая область, по намолоту – Одесская, Харьковская область и ресурса.

Автор: 

Джерело:  Минагрополитки
зерно (1868) Мінагрополітики (1362) урожай (518) експорт (3826) Лещенко Роман (57)


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Щось ви загнули,Україна в кращому разі одержить податку з цієї суми,хто там в нас латифундисти,ще немає закону їх теж до олігархів,щоб доїти
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25.09.2021 18:19 Відповісти
Чим ви пишаєтеся?Ось якби Україна зайняла 1 місце в світі по експорту виробів з переробки зернових тоді це успіх, та добра підтримка ВВП.Експорт сировини ніколи не дасть гідної з/п українцям !
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26.09.2021 20:56 Відповісти

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