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В Украине зафиксировали 3 тысячи новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировали 3 тысячи новых случаев COVID-19

На утро 27 сентября в Украине зафиксировали 3 007 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 286детей и 32 медработника, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 748 человек, умерло 94 пациента, выздоровело – 952. Кроме того, совершили 26 912 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

С начала пандемии в Украине заболело 2 395 404 человека, выздоровело – 2 245 144, летальных случаев зафиксировали 55 720. Также провели 55 720 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 781 527 человек, за прошедшие сутки – 37 153. Полностью иммунизированы 5 458 838 украинцев.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1441) коронавірус (3210)


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