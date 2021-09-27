"Укртрансгаз" не смог отсудить у "Криворожгаза" Фирташа 1,7 миллиарда задолженности

Центральный апелляционный хозсуд 30 августа отказался удовлетворить жалобу "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" на решение Хозсуда Днепропетровской области, которым "Укртрансгазу" было отказано в удовлетворении иска к "Криворожгазу" о взыскании 1,69 млрд грн задолженности за услуги балансирования объемов газа.

Об этом сообщает Finbalance.

Суд первой инстанции решил, что объем газа, поставленный "Нафтогазом" производителям тепловой энергии, был правильно квалифицирован ответчиком, как поставленный в соответствии согласно договорам между "Нафтогазом" и предприятиями теплокоммунэнерго, а истцом ошибочно отнесен к объемам небаланса ответчика.

Суд апелляционной инстанции констатировал, что составленные истцом односторонние акты урегулирования ежесуточных небалансов не являются надлежащими доказательствами в подтверждение определения объема и, соответственно, стоимости услуг балансировки газа.

"Криворожгаз" входит в группу "Региональная газовая компания" (РГК), связанную с Дмитрием Фирташем. По оценкам участников рынка, группа РГК Фирташа контролирует около 70% распределения газа в Украине.

Ранее "Укртрансгаз" сообщал, что участники рынка задолжали ему за негативные небалансы в 2016-2019 годах 43,6 млрд грн. При этом госкомпания подала 68 исков на 45,4 млрд грн (с учетом штрафных санкций).

"Укртрансгаз" входит в группу "Нафтогаза" и обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них. До 1 января 2020 года "Укртрансгаз" также управлял украинской газотранспортной системой. Однако после завершения анбандлинга эту функцию выполняет "Оператор ГТС".

По данным "Нафтогаза", на 5 мая 2021 года общая задолженность региональных газосбытовых предприятий перед ним составляла 23,6 млрд грн.