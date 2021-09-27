"Украэрорух" сократил убыток в первом полугодии до 260 миллионов

З первое полугодие 2021 года госпредприятие "Украэрорух" отчиталось об убытках на сумму 260,5 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года чистый финансовый убыток компании составлял 881,8 млн грн..

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана за второй квартал 2021 года, передает проект "Марлин"

В пояснительной записке компании за второй квартал этого года говорится о негативном влиянии пандемии COVID-19 на количество полетов.

"Общее количество обслуживаемых полетов на маршруте в отчетном периоде составляет 51 760 полетов, что ниже запланированного на 32% и выше показателя соответствующего периода прошлого года в 5 раз", – говорится в документе.

Уменьшение количества полетов негативно повлияла и на сумму чистых доходов за второй квартал, которые составили 648 млн грн млн грн вместо запланированных 880 млн грн.

По состоянию на июль 2021 года госпредприятие имеет 1,2 млрд грн финансовых обязательств.

По итогам шеси месяцев 2021 года среднее количество трудоустроенных лиц на предприятии составляло 3 839 человек, что на 385 человек меньше за аналогичный период 2020 года.

Среднемесячная зарплата обычного работника составляет 23 тыс. грн, административно-управленческого персонала - 28 тыс. грн, а руководителя - 219 тыс. грн.

Напомним, что 2020 год "Украэрорух" завершил с убытком в 1,5 млрд грн.