Киберполиция разоблачила схему изготовления поддельных COVID-сертификатов в Черкасской области

Сотрудники киберполиции совместно с Министерством трансформации разоблачили жительницу Черкасской области, которая вместе со своей знакомой организовала схему подделки COVID-сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что женщины в мессенджерах предлагали получить международный COVID-сертификат без вакцинации. За 5 тыс. грн медработница обещала внести сведения о вакцинации в электронные реестры. Однако она намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов, чтобы они не отображались в приложении "Дія". Вместо этого медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Дома у правонарушительниц и в кабинете врача правоохранители провели обыски и изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

На данный момент полицейские устанавливают людей, которые воспользовались услугами фигуранток.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.