Сети АЗС продолжили снижать цены на бензин

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 24 по 27 сентября снизили стоимость бензинов в пределах 30-80 копеек за литр, но на 15-30 копеек подняли цены на дизельное топливо.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, все бензины на станциях "Олас", BVS и Chipo подешевели на 10-80 копеек, при этом ДТ на BVS и Chipo прибавило 30 копеек.

На станциях KLO цены на бензины остались прежними, а на дизельное топливо были подняты на 24 копейки – до 29,23 грн/л. Также на 15 и 25 копеек, до 26,93 грн/л и 27,15 грн/л, подорожало дизтопливо в сети "БРСМ-Нафта" и Motto соответственно.

Откорректировали также свои цены AMIC и "Автопорт".

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,17 грн/литр и дизтоплива – 22,59 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец сентября. Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,17 грн/л, дизтоплива – 29,59 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 44 копейки, дизтопливо увеличилась на 27 копеек.