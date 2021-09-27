Минфин закупил электромобилей на 2 миллиона

Министерство финансов 21 сентября за результатами тендера заказало ООО "Автоберег" легковых автомобилей с электрическим двигателем на общую сумму 2,09 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Фирма поставит два электрокара Hyundai Ioniq EV. Один в комплектации Premium стоит 900 тыс. грн, второй (в комплектации TOP) – 1,05 млн грн.

Оба автомобиля будут иметь запас хода 311 км, подушки безопасности, климат-контроль, подогрев передних сидений, задние парковочные сенсоры, а в Hyundai Ioniq TOP также будет кожаная обивка сидений, подогрев задних сидений, навигационная мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25 "LCD монитором (RDS-радио, MP3, DAB), премиальная акустика INFINITY (усилитель + 6 динамиков + центральный динамик + сабвуфер).

Также предусмотрена дополнительная комплектация за 140 тыс. грн: зимняя резина, стальные диски, коврики, тонирование стекла, автомобильный комплект (аптечка, огнетушитель и т.д.), кабель для зарядки электромобиля.

Автомобиль Hyundai Ioniq Premium можно приобрести за 982 тыс. грн, а Ioniq в комплектации TOP – 1,05 млн грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Авторивер" Сергея Белого и Юрия Девяткина, чье предложение было выше и составило 2,10 млн грн. Именно такой была ожидаемая стоимость. Фирмы не торговались во время аукциона.

ООО "Автоберег", руководителем и владельцем которого является киевлянин Алексей Кондрачук – это дилер официального дистрибьютора автомобилей этой марки в Украине – ООО "Хюндай Мотор Украина" из группы "Богдан" экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. В 2009 году долю в компании Гладковского продал Петр Порошенко.

Ранее победитель указывал в госреестре номер телефона +38 (067) 9150570. Этот номер также использовало ООО "Украинский автомобильный холдинг", которое ранее принадлежало Петру Порошенко. Сам Кондрачук работал в ряде компаний из группы "Богдан" ООО "Украинский автомобильный холдинг", Товарная биржа Товарная биржа "Автоком" и Корпорация "Богдан".