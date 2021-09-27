СБУ заблокировала еще одну схему по подделке международных COVID-сертификатов

Служба безопасности заблокировала схему подделки и сбыта "Международного свидетельства о вакцинации" от коронавирусной болезни, которую организовал житель Ивано-Франковской области вместе со своей сообщницей из соседнего региона.

Как сообщает СБУ, свой "офис" они обустроили в помещении одной из туристических фирм, где арендовали кабинет.

По данным следствия, злоумышленники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и свидетельствовали поддельными печатями. "Заказ" они отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя учредительные данные.

Отмечается, что преступный бизнес они начали еще в начале 2021 года. Цена одной фальшивки составляла 1 600 грн, а еженедельный доход – более 30 тыс. грн.

Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданные частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

СБУ установила, что участники преступной сделки подыскивали клиентов через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы – граждане Российской Федерации и Республики Молдова.

Во время обысков обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

Сейчас организатору преступления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.