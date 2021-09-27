Украинский климатический фонд могут запустить в 2023 году, – Минэкологии

Украинский климатический фонд, разработку которого на данном этапе ведет Минэкологии, может заработать в начале 2023 года.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в комментарии Green Deal, передает Интерфакс-Украина.

"В любом случае этот фонд может быть запущен в начале 2023 года, потому что любые бюджетные документы, предполагающие изменения доходной и расходной части бюджета, подаются до 1 июля", – сказал министр.

В то же время он отметил, что еще предстоит большая работа по конструированию и моделированию Украинского климатического фонда, а также в части принятия законопроекта, который утвердит этот фонд.

По словам Абрамовского, в министерстве уже ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Министр также указал, что на момент запуска в фонде будет порядка 8 млрд грн собственных средств, полученных за счет поступлений от налога на выбросы СО2 и других эконалогов.

Ранее глава Минэкологии Роман Абрамовский отмечал, что Украинский климатический фонд мог бы стать одним из источников финансирования реализации целей Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2).