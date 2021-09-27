Кабмин назначил еще одного члена наблюдательного совета "Ощадбанка"

Кабинет министров назначил независимым членом наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" члена набсовета ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА), экс-главу банковской практики McKіnsey в Украине Антона Пятыгина.

Соответствующее распоряжение №1137-р Кабинет министров принял 22 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно информации на странице в сети LinkedIn, Пятыгин занимает пост члена набсовета ЭКА с июня нынешнего года. До этого с 2012 года работал в украинском представительстве международной консалтинговой компании McKіnsey and Company, с 2017-го по 2021-й был локальным партнером и лидером украинской практики по работе с финансовым сектором, ко-лидером практики цифровых технологий региона Центральной и Восточной Европы. Он также является соучредителем финтех-стартапа Ocean.credit.

На сайте McKinsey, где Пятыгин до сих пор значится экспертом-ассоциированным партнером в Киеве, указано также, что до прихода в McKinsey он привлекал многомиллионные прямые иностранные инвестиции для создания стартапов в сфере розничной торговли, доставки еды и недвижимости.

Как сообщалось, ранее в набсовет "Ощадбанка" по квоте президента Владимира Зеленского был назначен Александр Роднянский – сын экс-владельца "1+1", российского продюсера Роднянского. По квоте правительства в набсовет банка также вошла Роза Тапанова – бизнес-партнер главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно статистике Нацбанка, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает в рейтинге 2-е место (290,783 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.