Конструкторское бюро в Днепре занималось модернизацией энергетической инфраструктуры в оккупированном Крыму, – СБУ
Служба безопасности разоблачила крупное конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационной властью в Крыму – занималось модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями в РФ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что данное конструкторское бюро получало значительное контракты от российского правительства. Стоимость только одного из них составляет $3,5 млн.
Среди проектов – выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".
"Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: принимали участие в тендерах, от их имени заключались договори о реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова", – говорится в сообщении.
Во время обысков в офисе и по адресам проживания злоумышленников было изъято техническую документацию о проведении работ на предприятиях, расположенных в Крыму, платежные карты российских банков, печатки созданных в РФ аффилированных компаний.
Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 110-2 УКУ – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Также планируется сообщить о подозрении организаторам преступной деятельности.
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