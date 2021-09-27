Чехия законодательно запретила России и Китаю принимать участие в достройке АЭС

Президент Чехии Милош Земан законодательно запретил России и Китаю участвовать в расширении АЭС "Дукованы".

Как сообщает чешская пресса, это предусматривается гарантиями безопасности в так называемом законе о низком уровне углеродных выбросов, подписанном президентом Земаном, передает Интерфакс-Украина.

Согласно закону, для строительства должны использоваться технологии от поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках от 1996 года. Россия и Китай не входят в число этих стран.

Как сообщалось, в июне чешские депутаты исключили возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы", соответствующее решение было принято Палатой депутатов.

Как сообщалось, правительство Чехии приняло решение отказать российской госкорпорации "Росатом" в допуске к участию в будущем тендере на строительство пятого энергоблока атомной электростанции "Дукованы" после разоблачения участия спецслужб России в подрыве складов вооружения в Чехии, в результате чего в 2014 году погибли двое чешских граждан.

Разоблачение участия российских спецслужб в подрыве складов вооружений в 2014 году привело также к окончательному отказу Чехии от возможности использовать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V", которую тоже активно продвигал Земан.