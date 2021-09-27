БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 628 2

Чехия законодательно запретила России и Китаю принимать участие в достройке АЭС

Чехия законодательно запретила России и Китаю принимать участие в достройке АЭС

Президент Чехии Милош Земан законодательно запретил России и Китаю участвовать в расширении АЭС "Дукованы".

Как сообщает чешская пресса, это предусматривается гарантиями безопасности в так называемом законе о низком уровне углеродных выбросов, подписанном президентом Земаном, передает Интерфакс-Украина. 

Согласно закону, для строительства должны использоваться технологии от поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках от 1996 года. Россия и Китай не входят в число этих стран.

Как сообщалось, в июне чешские депутаты исключили возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы", соответствующее решение было принято Палатой депутатов.

Как сообщалось, правительство Чехии приняло решение отказать российской госкорпорации "Росатом" в допуске к участию в будущем тендере на строительство пятого энергоблока атомной электростанции "Дукованы" после разоблачения участия спецслужб России в подрыве складов вооружения в Чехии, в результате чего в 2014 году погибли двое чешских граждан.

Разоблачение участия российских спецслужб в подрыве складов вооружений в 2014 году привело также к окончательному отказу Чехии от возможности использовать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V", которую тоже активно продвигал Земан.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
АЕС (810) росія (14183) Чехія (349)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже и чешского ватника достали))
показати весь коментар
27.09.2021 22:12 Відповісти
В Болгарии тоже запретили. И пригласили Вестингауз. В общем ничего так и не построили.
показати весь коментар
27.09.2021 23:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 