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Поставщики газа обнародовали тарифы для населения на октябрь

Поставщики газа обнародовали тарифы для населения на октябрь

Газоснабжающие компании не изменили тарифы на газ для бытовых потребителей (населения) в октябре.

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят предприятия группы "Нафтогаз".

В зависимости от компании, годовая фиксированная цена "голубого топлива" в октябре по-прежнему колеблется в диапазоне от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили поставщики "Агросинтез Трейдинг" (7,80 грн за кубометр), "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр), а также газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины (7,96 грн за кубометр).

Самые высокие ценники на газ – 13,5 грн за кубометр – установили "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", "Житомирская областная энергоснабжающая компания" и "Херсонская областная энергоснабжающая компания".

Однако в целом большинство компаний установила цены на уровне до 9 грн за кубометр.

Как сообщалось, с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине в качестве базового для бытовых потребителей установлен годовой тариф на газ, но по желанию можно выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

При этом согласно решению НКРЭКУ, годовые цены на газ еще могут меняться, но только в сторону уменьшения.

Автор: 

Джерело:  "ГазПравда"
газ (7924) Нафтогаз (3310) опалювальний сезон (1150)


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Короче средняя цена это 9-10 грн и еще 2 грн на доставку. Это годовые контракты а помесячно там вообще цены до 35 грн.
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27.09.2021 16:31 Відповісти
А для производства цену на газ устанавливают на уровне около 20 грн за куб? За который в конечном итоге всё равно платит покупатель... Да, зеленский так охренительно "борется" с олигархами, что они стали в 2-3 раза богаче за последних 2 года его правления

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27.09.2021 20:30 Відповісти
цікаве рішення гдєта патєрялась. Нікто нє відєл? Может стиріл кто?
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27.09.2021 22:32 Відповісти

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