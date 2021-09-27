Зеленский поручил главам министерств отчитаться об уровне вакцинации сотрудников

Все министерства и центральные органы власти через две недели должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19 под председательством Владимира Зеленского.

"Желательно, чтобы были вакцинированы двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти. Например, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел – 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями. Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов", – сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе совещания Кабинету министров было поручено предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинцами и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы.

"Главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, должны привлекать к ответственности", – сказано в сообщении пресс-службы президента.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже более 70% работников учебных заведений получили прививки от коронавируса.

Он добавил, что 10-ю неделю подряд в Украине растет количество заболевших COVID-19. На сегодняшний день в стране 94 540 активных больных. Коек, занятых больными с COVID-19 и пациентами с подозрением на коронавирусную болезнь, – 16 706, причем только 3% коек заняты вакцинированными гражданами. Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: сейчас готовы 45 тыс. коек, 97% которых обеспечены кислородом, еще столько же могут развернуть дополнительно в любой момент в случае необходимости.

На сегодняшний день в Украине привито 6,78 млн человек, из них 5,46 млн вакцинированы двумя дозами.