"Радабанк" взял кредит рефинансирования у Нацбанка на 110 миллионов

"Радабанк" и "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР) на тендере Национального банка Украины 24 сентября привлекли 110 млн грн и 18 млн грн соответственно под 9,5% годовых по 90-дневному рефинансированию,

Об этом говорится в информации НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 65 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 74,41 млрд грн. Три тендера в 2020 году, а также тендеры, запланированные на 12 марта, 7 мая, 23 июля, 20 и 27 августа 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и три аукциона на срок от года до трех лет на сумму 9,78 млрд грн.

Как сообщалось, 9 сентября правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции, которая превысила отметку 10% в годовом выражении.

Нацбанк также подтвердил планы по сворачиванию антикризисных мер, в том числе долгосрочного рефинансирования, с 1 октября.