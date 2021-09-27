Румыния ввела 14-дневный карантин для невакцинированных украинцев

Румыния установила 14-дневный карантинный режим для большинства невакцинированных украинцев, прибывающих в страну.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии, передает Европейская правда.

Согласно решению румынского правительства, для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию из третьих стран, кроме ЕС, ЕЭП и Швейцарии, устанавливается карантинный режим по домашнему или задекларированному адресу на 14 дней независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 расположена страна, из которой они прибывают.

Требование карантина не применяется для лиц, вакцинированных признанными в ЕС вакцинами, с сертификатами, выданными Украиной исключительно в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг"(портал "Дия" и мобильные приложения), и в случае, если прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию.

Также карантин не вынуждены отбывать лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее трех дней, в исключительных случаях, что подтверждается документально, и которые имеют сертификат об отрицательном результате теста ПЦР-теста на коронавирус.

От карантина освобождаются лица, получившие положительный тест на SARS-CoV-2 за последние 180 дней до въезда в страну и имеющие соответствующий сертификат, выданный Украиной исключительно в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг", для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в страну.

Исключение применяется к детям в возрасте до шести лет и некоторым другим категориям населения.