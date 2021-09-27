Перевозки пассажиров с начала года увеличились на 4%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-августе 2021 года перевезли почти 1,73 млрд пассажиров, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-августе 2021 года составил 41,1 млрд. пас. км, что на 26,8% больше, чем в прошлом году.

По данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-августе воспользовалось 55,4 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 21,6% больше, чем в январе-августе 2020 года, а услугами автомобильного транспорта – 718 млн пассажиров (+1,2%).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 90,7% – до 5,9 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за восемь месяцев 2021 года трамваями воспользовалось 256,7 млн пассажиров (-6,4% к январю-августу 2020 года), метрополитеном – 304,8 млн (+20,8%), троллейбусами – 388,8 млн (+3,3%).

Водный транспорт за указанный период перевез 0,3 млн пассажиров (рост более чем в два раза).

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее соообщалось, что транспортные компании Украины в январе-июле 2021 года перевезли почти 1,5 млрд пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.