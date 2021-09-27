Rolls-Royce продаст производителя авиационных двигателей за 1,7 миллиарда евро

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc продаст испанского производителя авиационных двигателей ITP Aero за 1,7 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе компании, покупателем выступит объединение инвесторов, возглавляемое инвесткомпанией Bain Capital Private Equity, передает Интерфакс-Украина.

Сделка станет частью программы по продаже активов Rolls-Royce, объявленной в августе 2020 года, целью которой является привлечение по меньшей мере 2 млрд фунтов стерлингов (2,34 млрд евро) для улучшения баланса компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии следующего года после получения одобрения со стороны регулирующих органов.

В объединение инвесторов, покупающих ITP Aero, также входят испанские Sapa (производитель оборонной продукции) и инвесткомпания JB Capital.

Выручка ITP Aero в 2020 году составила 735 млн евро, прибыль до налоговых и процентных выплат – 40 млн евро.

Как сообщалось, в августе корпорация Rolls-Royce подписала соглашение о продаже норвежского производителя дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines британскому инжиниринговому концерну Langley Holdings за 63 млн евро. Rolls-Royce также получит 40 млн евро, которые находятся на балансе Bergen Engines.