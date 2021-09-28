Сегодня вечером три станции метро в Киеве могут закрыть из-за футбола
28 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" в Киеве футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Италия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.
Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Джерело: Facebook
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