Сегодня вечером три станции метро в Киеве могут закрыть из-за футбола

28 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" в Киеве футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Италия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.