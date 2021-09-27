Суд арестовал имущество задержанного на взятке члена Комиссии по азартным играм

Суд арестовал два автомобиля и изъятые при обыске наличные средства у члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана, которого НАБУ и САП подозревают в вымогательстве и получении $90 тыс. неправомерной выгоды.

Такие решения принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС), сообщает "Слово и дело".

В частности, 26 августа следственный судья арестовал два автомобиля Гетьмана и его жены – BMW 530i 2005 года выпуска и Nissan Micra 2006 года выпуска. Однако адвокат подал жалобу, в которой указывал, что это имущество является общим, поэтому надо арестовать лишь половину имущества. Апелляционная палата ВАКС с ним согласилась и арестовала половину каждой машины с запретом отчуждения и распоряжения.

30 августа ВАКС также наложил арест на $15,8 тыс. и 23,05 тыс грн, которые нашли детективы во время обыска автомобиля Skoda Octavia. Адвокат просил отменить арест денег, поскольку они якобы принадлежат жене Гетьмана, хотя сам подозреваемый во время обыска утверждал, что часть выявленных денежные средств является его сбережениями, а другая часть денег принадлежит товарищу, который передал их на хранение. Поэтому суд оставил эти средства арестованными.

Как сообщалось, детективы НАБУ 20 августа задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере $90 тыс., которые он требовал за выдачу разрешений на размещение двух залов игровых автоматов.

По данным Цензор.НЕТ, задержанным оказался Евгений Гетьман, который в это время был и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр, а также действующим офицером СБУ и доверенным лицом Ивана Баканова.

23 августа Высший антикоррупционный суд избрал Гетьману меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5 млн грн, эта сумма была внесена и чиновник вышел на свободу.