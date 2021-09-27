"Укрзализныця" начала распродажу непрофильных активов

На 27 сентября запланирован первый аукцион по продаже непрофильных активов АО "Укрзализныця".

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, аукацион состоится в электронной системе "Prozorro.Продажи".

"Впервые в истории компания выставляет на аукцион здания, которые не являются профильными. Сегодня на кону 5 лотов: нежилые помещения, магазины, спиртохранилище", - сказано в сообщении.

В частности, речь идет о:

магазине в Кривом Роге со стартовой стоимостью почти 443 тыс. грн (без НДС);

магазине в Смеле, Черкасская область, стоимостью 2,9 млн грн;

группе нежилых помещений в Киеве стоимостью 1,53 млн грн;

нежилом помещении в Киеве стоимостью 192 тыс. грн;

комплексе объектов в Киеве стоимостью 8,3 млн грн.

В результате реализации этих активов "Укрзализныця" планирует получить не менее 13 млн грн.

Всего к концу года компания намерена заработать на распродаже активов минимум 500 млн грн.

Кроме того, уже известна дата и лоты второго аукциона: 5 октября компания попробует продать еще 4 два помещения аптеки, подвальное помещение, нежилое помещение и магазин.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года "Укрзализныця" отчиталась о 1,4 млрд грн совокупного чистого убытка.