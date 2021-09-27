Европейский газовый кризис скоро станет глобальным, – Bloomberg

Сегодня многие государства больше чем когда-либо полагаются на природный газ для обогрева домов и генерации электроэнергии на фоне стремления отказаться от угля и расширить использование более чистых источников энергии. Но на фоне восстановления экономик после пандемии газа не хватает для пополнения истощенных [во время жаркого лета] запасов до наступления холодов. Страны пытаются перекупить друг у друга грузы, поскольку такие экспортеры, как Россия, стремятся сохранить как можно больше природного газа у себя дома. Когда наступят холода, ситуация резко ухудшится.

Об этом пишет Bloomberg, передает enkorr.

Отмечается, что энергетический кризис в Европе предвещает проблемы и для остальной части планеты, поскольку из-за нехватки энергии на континенте правительства предупреждают о возможных отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии заводов.

Запасы на европейских складах находятся на исторически самом низком уровне для этого времени года. Трубопроводные потоки из России и Норвегии ограничены. Это вызывает беспокойство, поскольку более спокойная погода привела к сокращению выработки ветряными турбинами, в то время как стареющие атомные электростанции Европы выводятся из эксплуатации или все более склонны к отключениям, что делает газ еще более необходимым. Неудивительно, что цены на ресурс в Европе за последний год выросли почти на 500% и сегодня близки к абсолютным рекордам.

Резкий скачок цен вынудил некоторых производителей удобрений в Европе сократить производство, и ожидается, что за ним последуют и другие, что грозит увеличением затрат для фермеров и потенциально усугубляет всемирную продовольственную инфляцию (углекислый газ - побочный продукт производства удобрений - активно используется в пищевой промышленности; по мнению экспертов, в ближайшее время цены на промышленный CO2 вырастут на 400%).

Ожидается, что даже обычная для Северного полушария зима приведет к дальнейшему росту цен на природный газ во многих странах мира. В Китае промышленные пользователи, в том числе производители керамики, стекла и цемента, могут отреагировать повышением цен; домохозяйства в Бразилии столкнутся с дорогими счетами за электроэнергию. Страны, которые не могут позволить себе [покупку дорогостоящего топлива], такие как Пакистан или Бангладеш, могут просто остановить свои экономики.

Коммунальные предприятия и политики молятся о сравнительно теплой зиме, потому что уже слишком поздно увеличивать поставки. Перспектива ускорения роста цен на энергоносители в сочетании с сокращением цепочек поставок и ценами на продукты питания на уровне 10-летних максимумов может заставить центральные банки усомниться в том, является ли скачок инфляции столь преходящим, как они надеялись.

В Азии импортеры сжиженного природного газа (СПГ) платят рекордные цены для этого времени года, чтобы обеспечить поставки. Некоторые из энерготрейдеров начинают скупать более грязные виды топлива, такие как уголь и мазут, на случай, если они не получат СПГ в достаточном объеме. Это может подорвать усилия правительств по достижению амбициозных зеленых целей.

Китай, крупнейший в мире покупатель природного газа, недостаточно быстро пополняет запасы, хотя импорт почти вдвое превышает уровень прошлого года, согласно данным таможни. Несколько китайских провинций уже нормируют электроэнергию для промышленности, чтобы выполнить поставленные президентом Си Цзиньпином задачи по энергоэффективности и сокращению загрязнения. Энергетический кризис может усугубить отключение, если власти перенаправят газ на свет и обогрев домов. Что еще хуже, страна также столкнулась с нехваткой угля.

Если китайские заводы столкнутся с повсеместным дефицитом электроэнергии, мировые цены на сталь и алюминий подскочат.

Коммунальные предприятия Японии и Южной Кореи в значительной степени защищены долгосрочными контрактами на СПГ, привязанными к нефти. Тем не менее, Korea Electric Power Co. 23 сентября заявила, что повысит цены на электроэнергию впервые почти за восемь лет. Внезапное похолодание может вынудить большее количество энергетических компаний выйти на спотовый рынок, чтобы закупить запасы газа в чрезвычайных ситуациях по рекордно высоким ценам, как это случилось прошлой зимой.

Стоимость поставок СПГ вызвала острую политическую дискуссию в Пакистане, где оппозиционные политики потребовали расследования закупок государственным импортером.

В Бразилии самый низкий приток в бассейн реки Парана почти за столетие привел к сокращению выработки гидроэлектроэнергии и заставил коммунальные предприятия в большей степени полагаться на газ. В июле страна увеличила импорт газа до рекордного уровня, при этом счета за электроэнергию растут.

Все готово для полномасштабной "газовой войны" между Азией, Европой, Ближним Востоком и Южной Америкой за поставки СПГ от таких экспортеров, как Катар, США, Тринидад и Тобаго.

"У нас огромный спрос со стороны всех наших клиентов, и, к сожалению, мы не можем удовлетворить всех", - предупредил на одной из отраслевых конференций министр энергетики КатараСаад Аль-Кааби.

Американские экспортеры готовы отгружать больше СПГ, чем когда-либо, поскольку к концу года будут запущены новые [экспортные] проекты. Но чем больше газа уйдет за границу, тем меньше ресурса будет доступно дома. Несмотря на то, что цены на газ в США были заметно ниже, чем в Европе и Азии, они торгуются почти на самом высоком уровне с 2014 года. Запасы газа ниже своих 5-летних средних сезонных показателей, но в США буровики не хотят увеличивать добычу из опасений, что это снизит их прибыльность и отпугнет инвесторов, [выступающих за "озеленение" энергетики].

Потребители промышленной энергии Америки обратились к Министерству энергетики США с просьбой сократить потребление энергии и экспорт до тех пор, пока объемы хранения не вернутся к норме. Этот шаг может усугубить дефицит газа за рубежом.

Как сообщалось, 15 сентября цена газа в Европе пробила отметку $900 за тысячу кубометров.

Китай покупает природный газ у "Газпрома" по $171/тыс. кубометров, что является самой низкой ценой поставки. Туркмения в июле 2021 г. получала за свой газ от Китая по $238/тыс. кубометров, Казахстан - по $195/тыс. кубометров, Узбекистан - по $193/тыс. кубометров, Мьянма — по $362/тыс. кубометров. При этом азиатский спотовый индекс Platts JKM (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в июле вырос до $503/тыс. кубометров.

Этой зимой цена на природный газ может превысить $3000/тыс. кубометров, прогнозируют в Citigroup.