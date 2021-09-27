США выделили Украине $7 миллионов на улучшение системы здравоохранения

Правительство Украины и правительство США заключили "Дополнительное соглашение к соглашению о выполнении задачи в сфере развития" на общую сумму $9 млн.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

"Жизнь и здоровье людей всегда являются приоритетом государства. Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней. Благодарен нашим международным партнерам за последовательную поддержку и помощь в восстановлении в период пандемии", - отметил Шмыгаль.

Дополнительное соглашение между правительством Украины и правительством США предусматривает:

$7 млн - на улучшение состояния здоровья украинцев;

$2 млн - на обеспечение роста экономики.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития, Агентством США по международному развитию (USAID) и Американской торговой палатой в Украине по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.