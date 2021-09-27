Объем земельных сделок за неделю снизился на 27%, – Минагрополитики

Объем земельных сделок за неделю с 19 по 26 сентября составил 7,49 тыс. га, что на 26,7% меньше, чем неделей ранее.

Об этом говорится в сообщении Министерства агрополитики и продовольствия, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Минагрополитики, количество сделок снизилось не столь значительно – всего на 3,5%, до 3 126.

В целом с 1 июля, начала функционирования рынка земли, и по состоянию на 26 сентября в Украине проведено 21,9 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения общей площадью 53,58 тыс. га, уточнило министерство.

В соответствии с данными Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Киевской области – 120,3 тыс. грн. За ней идет Львовская – 86,7 тыс. грн и Ивано-Франковская – 48,9 тыс. грн. Замыкают пятерку Черновицкая и Ривненская области – соответственно 32,5 тыс. грн и 31,8 тыс. грн, за которыми следуют Хмельницкая и Одесская области – соответственно 26,3 тыс. грн и 25.5 тыс. грн.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Закарпатской и Кировоградской областях – 3,4 тыс. грн и 3,5 тыс. грн соответственно, а также Луганской – 5 тыс. грн, тогда как средняя по стране – 17,9 тыс. грн.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Кировоградская область с показателем 8,7 тыс. га (неделей ранее – 8,09 тыс. га). За ней следуют Харьковская – 6,3 тыс. га (5,22 тыс. га), Полтавская – 4,95 тыс. га (4,37 тыс. га), Днепропетровская (4,52 тыс. га) и Херсонская – 3,69 тыс. га (3,02 тыс. га) области.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке – 2,4 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,4-0,6 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 4,5-4,6 га в Херсонской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях и даже 6,4 га – в Кировоградской.

Минагрополитики добавляет, что за неделю число нотариусов с согласованным доступом к Государственному земельному кадастру с целью онлайн-проверки законности покупки земельных участков увеличилось на 35, тогда как неделей ранее – на 81, а всего их число достигло 5,02 тыс. при общем числе нотариусов в стране более 6 тыс.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.