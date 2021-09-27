Минздрав призвал отстранять руководителей медучреждений за фальсификацию справок о вакцинации

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали свидетельства о проведении вакцинации.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"Сейчас на ряд врачей открыты уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенных территориальных общин - с просьбой отстранить от работы руководителей этих заведений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастным к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья.

Ранее схемы подделки документов о вакцинации и их использовании были разоблачены на Черкасщине, Буковине и Днепропетровщине.

22 сентября правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подлог документов, касающихся проведения профилактических прививок". Законопроект подан на регистрацию в Верховную Раду.