"Кернел" Веревского выкупил свои акции на $50 миллионов

Дочерняя компания агрохолдинга "Кернел" – кипрская Etrecom Investments Limited – осуществила обратный выкуп 3,23 млн акций "Кернела" по цене 60 польских злотых ща штуку на общую сумму 193,62 млн злотых (около $49,3 млн по текущему курсу).

Об этом "Кернел" сообщил на Варшавской фондовой бирже (WSE), передает Интерфакс-Украина.

"Выкупленные акции составляют 3,84% уставного капитала компании и 3,84% голосов на общем собрании акционеров. Акции будут сохранены у покупателя без права голоса или прав на получение дивидендов до тех пор, пока совет директоров не примет окончательное решение в отношении цели выкупленных акций", – отмечается в сообщении.

Компания уточнила, что расчет по обратному выкупу был осуществлен брокерским домом IPOPEMA Securities S.A.

Как сообщалось, 30 августа Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания агропромышленной группы "Кернел", приняла решение выкупить в течение двух лет до 19,2 млн своих акций на общую сумму $250 млн, при этом цена покупки акций должна быть не ниже 50 и не выше 65 польских злотых.

По данным WSE, в настоящее время акции "Кернела" торгуются по 60 злотых за штуку по сравнению с 39,25 злотого на начало года.

Решение провести buyback было принято, поскольку компания и ее дочерние предприятия накопили значительную ликвидность и не имеют каких-либо новых привлекательных инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе.

При этом агрохолдинг уточнил, что отношение его чистого долга к EBITDA на 31 марта 2021 года на уровне 1,4х является комфортным показателем для ведения хозяйственной деятельности.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".

"Кернел" в третьем квартале 2021 финансового года ФГ получил $52,9 млн чистой прибыли против $25 млн чистого убытка за аналогичный период минувшего года, ее показатель EBITDA вырос на 7% - до $111 млн, выручка компании в январе-марте 2021 года выросла на 66% - до $1,73 млрд в связи с интенсивным ростом цен на зерновые и масличные культуры.