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Зеленский утвердил соглашение с Испанией о сотрудничестве в таможенных делах

Зеленский утвердил соглашение с Испанией о сотрудничестве в таможенных делах

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Соглашение между Украиной и Испанией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Об этом говорится в соответствующем указе №482/2021.

"Утвердить соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, совершенное 10 сентября 2020 года в Мадриде", - сказано в указе.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил проект соглашения с Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, а также проект распоряжения президента Украины о предоставлении полномочий подписать ее министру финансов Сергею Марченко. 

Документы разработаны с целью начала таможенного сотрудничества между Украиной и Испанией для выявления и пресечения таможенных правонарушений, а также создания безопасных условий для международной торговли.

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Джерело:  Офис президента
Іспанія (223) співпраця (642) митниця (816)


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