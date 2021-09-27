Фонд госимущества выставил на продажу спиртзавод на Тернопольщине за 35 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу Бучацкий мальтозный завод (Тернопольская область).

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook.

Предприятие специализируется на переработке крахмалосодержащего вещества, производстве и ректификации спирта. Кроме этого, завод может изготавливать соки и другие безалкогольные напитки, но после 10 лет "простоя" он не в состоянии конкурировать с современными предприятиями.

Онлайн-аукцион со стартовой ценой 34,7 млн грн запланирован на 18 октября.

Среди условий приватизации – сохранение профильной деятельности Бучацкого мальтозного завода как минимум в течение 4 лет после смены собственника.

Ранее сообщалось, что, по данным Министерства финансов, на 31 августа 2021 года фактически в общий фонд от приватизации госимущества поступило 1,63 млрд грн, что составляет 16,5% выполнения плановых показателей на январь-август и 13,5% за год.