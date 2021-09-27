БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 138 0

Фонд госимущества выставил на продажу спиртзавод на Тернопольщине за 35 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу спиртзавод на Тернопольщине за 35 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу Бучацкий мальтозный завод (Тернопольская область).

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook.

Предприятие специализируется на переработке крахмалосодержащего вещества, производстве и ректификации спирта. Кроме этого, завод может изготавливать соки и другие безалкогольные напитки, но после 10 лет "простоя" он не в состоянии конкурировать с современными предприятиями.

Онлайн-аукцион со стартовой ценой 34,7 млн грн запланирован на 18 октября.

Среди условий приватизации – сохранение профильной деятельности Бучацкого мальтозного завода как минимум в течение 4 лет после смены собственника.

Ранее сообщалось, что, по данным Министерства финансов, на 31 августа 2021 года фактически в общий фонд от приватизации госимущества поступило 1,63 млрд грн, что составляет 16,5% выполнения плановых показателей на январь-август и 13,5% за год.

Автор: 

Джерело:  Facebook
завод (735) приватизація (1347) ФДМУ (1364) Тернопільська область (59)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 