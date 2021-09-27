Власти России обязали устанавливать на смартфоны и компьютеры российские программы

Правительство России утвердило "Яндекс" в качестве поисковой системы, которая по умолчанию будет использоваться на продаваемых в России гаджетах с 1 января 2022 года.

Согласно распоряжению правительства, в число обязательных к предустановке приложений для компьютеров вошли "Яндекс.Браузер", "МойОфис" и Kaspersky Internet Security (только для устройств на Windows), передает РБК.

Как отмечает агентство, с 1 апреля этого года в России вступили в силу поправки, обязывающие предустанавливать отечественное ПО на ввозимые в страну гаджеты. Они были подписаны президентом в декабре 2019 года и изначально должны были вступить в действие с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии сроки несколько раз переносились.

В список устройств, которых коснулись поправки, вошли смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и телевизоры с технологией Smart-TV.

Так, в телефонах и планшетах на Android и iOS должны быть предустановлены "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только для устройств на Android), "Госуслуги" и др.

За отсутствие на устройствах российского ПО предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей – для юридических лиц.

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

В мае 2020 года президента Владимир Зеленский действие этих санкций продлил.