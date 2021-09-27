Зеленский внес изменения в состав неработающего почти два года Инвестиционного совета

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Соответствующий указ №488/2021 от 27 сентября обнародован на сайте главы государства.

Так, новыми членами Национального инвестиционного совета стали глава совета директоров компании VEON Limited (владелец крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар") Геннадий Газин, главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S.A. в Украине Иренеуш Дерек и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Кроме того, в состав совета взамен уволенных с соответствующих должностей также введены министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

Напомним, последнее заседание Нацинвестсовета прошло в январе 2020 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Следующее его заседание из-за пандемии было отложено и его новая дата пока не объявлялась.