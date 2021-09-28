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В Украине сократилось количество крупных налогоплательщиков, – Налоговая служба

В Украине сократилось количество крупных налогоплательщиков, – Налоговая служба

Государственная налоговая служба утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год, в который включен 1 341 плательщик.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, по сравнению с реестром на 2021 год количество предприятий сократилось на 30 плательщиков.

"Это связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за январь-июль 2021 года Государственная налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4%, или 31,1 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Автор: 

Джерело:  Госналоговая
Держприкордонслужба ДПСУ (606) податки (2419) реєстр (563) Державна податкова служба (356)


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"Это связано с увеличением среднего курса евро..."

вы серьезно? средний курс евро УПАЛ с 34 грн до 31 грн за евро..

потому что евро упало против доллара с 1.24 до 1.1680

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28.09.2021 15:12 Відповісти
Просто розраховано на дурнів.
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28.09.2021 16:12 Відповісти

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