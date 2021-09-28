В Украине сократилось количество крупных налогоплательщиков, – Налоговая служба
Государственная налоговая служба утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год, в который включен 1 341 плательщик.
Как сообщает пресс-служба ГНСУ, по сравнению с реестром на 2021 год количество предприятий сократилось на 30 плательщиков.
"Это связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%", – пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за январь-июль 2021 года Государственная налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4%, или 31,1 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Джерело: Госналоговая
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вы серьезно? средний курс евро УПАЛ с 34 грн до 31 грн за евро..
потому что евро упало против доллара с 1.24 до 1.1680