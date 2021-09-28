В Украине зафиксировали 6,5 тысячи новых случаев COVID-19

На утро 28 сентября в Украине зафиксировали 6 552 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 574 ребенка и 165 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 288 человек, умерло 143 пациента, выздоровело – 2 927. Кроме того, совершили 65 812 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и в Киеве (461).

За все время пандемии в Украине заболело 2 401 956 человек, выздоровело – 2 248 071, летальных случаев зафиксировали 55 863. Также провели 12 741 131 тест.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 851 531 человека, за прошедшие сутки – 119 378. Полностью иммунизированы 5 508 212 украинцев.

Днем ранее, 27 сентября, сообщали о 3 007 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.