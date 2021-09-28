Зеленский предложил Facebook подумать об открытии офиса в Украине
Президент Владимир Зеленский предложил главному операционному директору Шерил Сендберг и вице-президенту американской соцсети Facebook Нику Клеггу рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине.
Предложение прозвучало во время соответствующей видеоконференции, передает пресс-служба Офиса президента.
Кроме того, глава государства пригласил представителей Facebook посетить форум "Дія. Саммит", который состоится в Киеве 29 ноября.
"Это было бы серьезной поддержкой digital-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", – подчеркнул Зеленский.
По словам Шерил Сэндберг, Facebook стремится предоставлять лучшие услуги и поддержку украинским пользователям.
"Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуском Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", – отметила она.
Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.
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