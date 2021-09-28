Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 4 миллиарда

В течение недели, с 27 сентября по 1 октября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов девяти ликвидируемых банков на общую сумму 4,08 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на сумму 3,99 млрд грн выставлены на продажу права требования по выданным банками кредитам, на 67,43 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Также дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 18,35 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

АО "Златобанк" – на 3.56 млрд грн;

АО "Мисто Банк" – на 271,32 млн грн;

АО "Родовид Банк" – на 117,97 млн грн;

ПАО АКБ "Капитал" – на 99,98 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – на 14,54 млн грн.

Также в течение недели запланирована продажа активов ПУАО "Фидобанк", ПАО "КБ "Премиум", АО "Дельта Банк" и АО "ВТБ Банк".