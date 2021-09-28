Госдолг сократился на $440 миллионов, – Минфин

Совокупный государственный долг Украины в августе 2021 года снизился на 0,5%, или на $0,44 млрд – до $92,53 млрд.

Согласно данным Министерства финансов, в гривневом выражении благодаря небольшому укреплению гривни госдолг сократился на 0,6%, или на 14,28 млрд грн – до 2 трлн 485,35 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Минфин уточнил, что внешний долг в августе также уменьшился на 0,5%, или на $0,29 млрд – до $54,49 млрд, в том числе прямой – на 0,3%, или на $0,12 млрд, до $45,4 млрд.

В соответствии с данными ведомства, в августе гарантии государства по кредитам Укрэксимбанка выросли на 4,58 млрд грн – до 10,85 млрд грн, в результате чего внутренний гарантированный государством долг также увеличился на 4,63 млрд грн – до 41,42 млрд грн. Однако из-за погашения ОВГЗ в целом совокупный внутренний госдолг в минувшем месяце снизился на 0,5%, или на 5,11 млрд грн – до 1 трлн 21,78 млрд грн.

В целом с начала года в долларовом выражении совокупный госдолог Украины увеличился на 2,5%, или на $2,3 млрд, тогда как благодаря укреплению гривни до 26,86 грн/$1 с 28,27 грн/$1 в гривневом выражении он сократился на 2,6%, или на 66,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины понизило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 0,83 млрд грн – до 602,5 млрд грн. При этом пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.