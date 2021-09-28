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Экспорт зерновых нового урожая превысил 13 миллионов тонн, – Минагрополитики

Экспорт зерновых нового урожая превысил 13 миллионов тонн, – Минагрополитики

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 27 сентября экспортировала 13,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 1,7 млн тонн больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается, уже экспортировано 7,95 млн тонн пшеницы, 1,39 млн тонн кукурузы, 3,58 млн тонн ячменя, 34,1 тыс. тонн муки.

В 2020/2021МГ экспорт пшеницы составил 16,64 млн тонн, кукурузы – 23,08 млн тонн, ячменя – 4,23 млн тонн, муки – 0,13 млн тонн.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га. 

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Джерело:  Минагрополитики
зерно (1868) Мінагрополітики (1362) експорт (3826) зернові (1151)


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І дегенерати з Мінагрополітики вважають це своїм досягненям... А той факт, що при рекордному врожаї зернових в Україні вже подорожчав хліб, вони теж вважають досягненням? Були виродки при владі в Україні, але таких шкодливих дебілів ще не було.
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28.09.2021 15:11 Відповісти

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