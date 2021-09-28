Бывший чиновник Киевского бронетанкового завода подозревается в хищении 12 миллионов, – СБУ

Служба безопасности задержала бывшего топ-чиновника госпредприятия "Киевский бронетанковый завод", подозреваемого в коррупционных действиях, причинивших государству ущерб на 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что он занимал свою должность в 2014 году, и чтобы избежать наказания, мужчина сбежал в ОРДЛО.

По оперативным данным, он организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники.

"Для этого зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров человек переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом, происходил "вывод" бюджетных средств и перевод их в наличные с последующим присвоением участниками схемы", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам следствия, вследствие почти полугодовой подобной "деятельности" государству был нанесен ущерб на 12 млн грн.

В конце 2014 года во избежание правосудия экс-чиновник перебрался на временно оккупированную территорию.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ "Станица Луганская".

На данный момент бывшему чиновнику объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах, а также ч. 2 ст. 366 – служебный подлог.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.