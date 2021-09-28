Нацбанк аннулировал лицензии страховой компании

Национальный банк аннулировал ОДО "СК "Союз-Днепр" все лицензии на основании заявления страховщика.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что у компании было 14 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования по разным видам страхования.

По информации страховой компании, по состоянию на начало сентября "Союз-Днепр" не имел невыполненных или просроченных обязательств по договорам страхования.

Нацбанк добавил, что с сентября 2021 года лицензии компании были приостановлены в результате применения меры воздействия за несоблюдение в течение длительного времени норматива платежеспособности и достаточности капитала.

Компания не устранила указанные нарушения на дату аннулирования лицензий.

Кроме того, Нацбанк принял решение исключить из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров ООО "Управление европейской страховкой-УЕС" на основании поданного компанией заявления.