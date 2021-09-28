Нацбанк надеется продлить сроки программы с МВФ до девяти месяцев

Национальный банк Украины надеется на продление программы с Международным валютным фондом на 6-9 месяцев.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Lb.ua.

"Текущая программа завершается 8 декабря этого года и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на шесть-девять месяцев. Такой срок обусловлен технической необходимостью – именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой просмотры", – сказал он в интервью изданию.

По словам Шевченко, уже сейчас Украине следует "садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет".

Ранее сообщалось, что 21 сентября в Украине стартовала работа миссии МВФ.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.