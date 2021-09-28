Власти Киева хотят инвестировать в добычу газа для "Киевтеплоэнерго"

Киевская городская государственная администрация разрабатывает возможность инвестировать в добычу украинского газа, который будет направлен предприятием "Киевтеплоэнерго" в производство тепловой энергии для населения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Именно использование газа отечественной добычи, стоимость которого существенно ниже в сравнении со стоимостью импортируемого, позволит уменьшить расходы предприятия, которые напрямую влияют на тариф", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с соответствующим письмом столичные власти обратились к НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, город предлагает создать рабочую группу для обсуждения инициативы и подготовки соответствующего проекта.

Решение о необходимости инвестировать в добычу газа КГГА поясняет необходимостью преодолеть кризис в сфере теплоснабжения, а также необходимостью обеспечить "надежные и качественные услуги по ценам, которые бы учитывали платежеспособность населения".

"Прогноз стоимости свидетельствует, что теплокоммунэнерго страны будут вынуждены покупать природный газ для производства тепловой энергии для отдельных категорий потребителей по ценам, которые в 3-4 раза превышают те, что заложены в тариф", – отметили в пресс-службе.

В КГГА напомнили, что киевские теплоэнергетики являются одними из крупнейших потребителей природного газа в Украине. Ориентировочный объем использования газа КП "Киевтеплоэнерго" составляет 2,3 млрд м. куб. При этом, стоимость этого энергоресурса является базовым фактором для расчета тарифа.

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепла. В первый год (с июня 2021 года и в течение 13 месяцев) тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго составит 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа на транспортировку).