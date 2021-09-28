Минюст передал Фонду госимущества еще три бывшие колонии

Министерство юстиции передало Фонду государственного имущества на приватизацию еще три бывшие колонии.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook, новые аукционы ожидаются этой осенью.

Так, на продажу будут выставлены Ковельская колония на земельном участке в 4,86 га. Стартовая цена составляет 41,6 млн грн.

Также ФГИ было передано Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12, расположенное в селе Тростянец. Площадь земельного участка составляет более 67 га. Стартовая цена – 7,85 млн грн.

Кроме того, на приватизацию выставят Николаевскую исправительную колонию №50 со стартовой ценой в 17,1 млн грн. Площадь земельного участка составляет 15,5 га.

В то же время, Малюська напомнил, что Ирпенский исправительный центр и Южная исправительная колония также все еще выставлены на продажу.

Напомним, пока что единственным успешным кейсом в рамках "Большой распродажи тюрем" остается продажа бывшей львовской колонии №48.

В частности, ООО "Девелопмент инжиниринг сервис" за 377,5 млн грн выкупило производственные и другие специализированные здания и сооружения колонии общей площадью 38,97 тыс. кв. м, расположенные на участке 10,67 га.

Кроме того, ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" за 30 млн грн выкупило второй лот, состоявший из отдельного имущества колонии, расположенного на участке площадью 0,9574 га.