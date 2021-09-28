Японское агентство R&I подтвердило рейтинг Украины

Японское рейтинговое агентство R&I подтвердило рейтинг Украины как эмитента в иностранной валюте на уровне "B+" со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

"Экономика Украины движется к восстановлению после спада, вызванного коронавирусом. Бюджетный дефицит увеличился в основном из-за экономических мер, но ожидается, что он сократится в 2021 году по сравнению с годом ранее", – указали в R&I.

Отмечается, что повышение совокупного государственного долга до 60,8%, скорее всего, будет недолгим, поскольку правительство планирует продолжить бюджетную консолидацию с 2022 года, а его финансовое положение, по мнению агентства, улучшится.

"Поскольку правительство привержено продолжению переговоров с МВФ, можно в определенной степени ожидать прогресса в структурных реформах и выделении кредитов", – поясняет японское рейтинговое агентство свое решение.

Однако учитывая медленную вакцинацию по сравнению с другими европейскими странами, повторная вспышка коронавируса может помешать восстановлению экономики, и это требует внимания, отметило R&I.