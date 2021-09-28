Индустриальные парки станут эффективным лекарством против "заробитчанства", – министр Чернышов

Развитие индустриальных парков позволит создать современные рабочие места в Украине и остановить трудовую миграцию.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в Белой Церкви, выступая на форуме "Открытый диалог. Индустриальные парки 2025. Зачем инвестировать в производства?".

По его словам, сейчас государство получает часть добавленной стоимости, которую создают украинские трудовые мигранты, работая в других странах – благодаря их денежным переводам.

"Однако в разы эффективнее, когда эта добавленная стоимость создается внутри Украины. Поэтому это сейчас – приоритет государства", - подчеркнул министр.

Чтобы украинский работник вернулся в страну, необходимы современные технологичные рабочие места с зарплатой на 4-5 тыс. грн выше, чем есть сейчас в среднем по регионам, отметил Чернышов.

Такие рабочие места создаются в индустриальных парках, пояснил он.

"При этом мы понимаем, что без стимулов со стороны государства это не работает. Если мы профинансируем (из госбюджета) создание сети из 25 промышленных площадок для индустриальных парков без стимулов – это не даст результат", - сказал министр.

Он напомнил, что в начале сентября Верховная Рада приняла законопроект №4416, создающий базовые основы для развития индустриальных парков в Украине.

Среди них – возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам, возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка.

Также предусмотрена возможность компенсации процентных ставок по кредитам на закупку нового оборудования.

"На очереди принятие изменений в Налоговый и Таможенный кодексы", - подчеркнул глава Минрегиона.

Ранее заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский внес в парламент законопроекты №5688 и №5689, создающие благоприятные условия для притока инвестиций в промышленность при помощи индустриальных парков.

С этой целью предлагается использовать фискальные стимулы: освобождение от импортного НДС и пошлины на ввоз оборудования, от налога на прибыль на 10 лет.

Местным властям предлагается дать право устанавливать для индустриальных парков и их резидентов свои льготы по налогам, которые они администрируют.

При этом, предусмотрены специальные "предохранители" от злоупотреблений при использовании стимулов для индустриальных парков.

Индустриальный парк – это специально организованная территория для размещения новых производств, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией.

Развитие индустриальных парков является важнейшей составляющей промышленной политики, направленной на преодоление отсталой сырьевой структуры экономики.