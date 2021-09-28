Dragon Capital купил новый бизнес-центр во Львове

Инвесткомпания Dragon Capital завершила сделку по приобретению нового бизнес-центра Viking класса "А" во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это наш второй бизнес-центр во Львове и четырнадцатый в портфеле офисной недвижимости Dragon Capital в Украине", – отметил гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

Отмечается, что бизнес-центр, расположенный на пересечении улиц Зеленой и Пимоненко в Сиховском районе Львова, введен в эксплуатацию в августе 2021 года. Объект состоит из двух секций (9 и 12 этажей) общей площадью 18,7 тыс. кв. м, и включает парковку на 102 машиноместа.

Кроме того, в компании добавили, что бизнес-центр получит "зеленую" сертификацию по международным стандартам BREEAM.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.