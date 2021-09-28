Кадровые перестановки в Кабмине отложены до начала октября, – Арахамия

Кадровые ротации в Кабинете министров произойдут в первой декаде октября.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Кадровые изменения (в правительстве, – ред.) стоят (на повестке дня, – ред.). Более того, я их анонсировал к концу сентября. Чуть-чуть мы задерживаемся. Условно – это будет первая декада октября. И мы вот в Трускавце эти вопросы обсуждать будем, в том числе. И как раз, я думаю, по приезду будут, плюс-минус, уже анонсированы кандидаты", – сказал Арахамия.

1-2 октября в городе Трускавец пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа". Ранее спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти. Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и планы законопроектных работ.

Как сообщалось, ранее Арахамия говорил, что фракция "Слуга народа" планирует сменить трех-четырех министров Кабинета министров Украины, не уточняя подробностей.